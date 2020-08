« Les 12 coups de midi » été 2020 : on vous offre un indice pour l’étoile mystérieuse

4.6 ( 11 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » été 2020. Les « Douze coups de midi » continuent de résonner chaque jour sur TF1 dès 12 heures avec Jean-Luc Reichmann et l’actuelle maîtresse de midi Caroline. Et comme vous le savez c’est une grosse étoile mystérieuse, dite étoile estivale, qui est proposée depuis le début de l’été. Une étoile derrière laquelle ne se cache pas Louis Chedid contrairement aux premières rumeurs qui ont circulé. Comme quoi, mais on vous le dit à chaque fois, il convient de rester prudent quand une info est ainsi balancée sur les réseaux sociaux ou sur Youtube.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Avant de revenir à cette étoile et ses indices, sachez que Caroline jouera aujourd’hui pour une 21ème participation. Elle débutera l’émission avec une bien jolie somme, à savoir 69.250 euros. Pour ceux qui découvrent à peine le jeu, si si il y en a, cette somme lui est définitivement acquise même en cas d’élimination.

« Les 12 coups de midi » été 2020 : les indices de l’étoile mystérieuse

Les indices n’ont pas changé. On a toujours un décor de maison japonaise (et tout ce qui va avec), un vase en porcelaine Ming, un rapace (il s’agit d’un condor, ndrl), une robe de french-cancan.

Notre cadeau : Comme promis on vous offre un cadeau : il s’agit d’une chanteuse américaine qui a débuté sa carrière à 12 ans seulement en travaillant pour une souris aux grandes oreilles…



Annonces





Alors cet indice cadeau vous aide t-il ?

Les noms déjà proposés

Iris Mittenaere, Jacques Chirac, Charles Aznavour, Tom Cruise, Nicole Kidman, Clara Morgane, Johnne Hallyday, Kendji Giract, Julien Doré, Yoko Ono, Patricia Kaas, Pascal Gentil, Denis Brogniart, Lucy Liu, Barbara, Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe.

Vidéo

Et on peut dire que Jean-Luc Reichmann est particulièrement fier du parcours de Caroline puisqu’il en partage les victoires sur les réseaux sociaux…

Un nouvel indice va t-il apparaître sur l’étoile ? Caroline va t-elle découvrir qui se cache derrière cette étoile de midi ? Réponse dès 12 heures sur TF1 et bien sûr replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour un numéro inédit de votre jeu quotidien préféré les « 12 coups de midi »?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés