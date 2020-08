« Joséphine ange gardien » du 18 août 2020 : ce soir l’épisode inédit « Disparition au lycée »

4.9 ( 8 )



« Joséphine ange gardien » du 18 août 2020. Certes la fin des vacances approches mais voyons aussi le bon côté des choses. La rentrée c’est aussi le retour des épisodes inédits. Et ce sera le cas ce soir pour « Joséphine ange gardien » avec l’épisode « Disparition au lycée ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1 durant 7 jours.



« Joséphine ange gardien » du 18 août 2020 : votre épisode en quelques lignes

Elèves de terminale au sein du très sélect lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses trois coéquipières de leur cacher la vérité… Elles doivent pourtant participer à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour tout découvrir. A moins qu’Ismaël n’ait une autre idée ingénieuse : celle de revenir dans le temps, trois jours auparavant…

Casting

Au casting de cet épisode : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Omar Meftah (Ismaël), Kamel Belghazi (Le Directeur), Rébecca Benhamour (Flavie), Marion Canneval (Maeva), Line Ancel (Lou), Lina Benzerti (Amel), Delphine Baril (Nadine), Tatiana Silva (Ariane), Emma Besson (Inès), Clare Stenning (Océane), Baptiste Masseline (Tristan), Kjel Bennett (Enzo), Adrian Delmer (Will Stockton)



Nouveau succès d’audience ?

N’en déplaise à certains, Joséphine reste une valeur sûre pour TF1. La semaine dernière le double épisode en rediffusion « T’es ki toi ? » s’est classé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 3 millions de téléspectateurs pour 16.3% de part de marché sur l’ensemble du public.

On imagine que ce premier épisode inédit de la nouvelle saison fera aussi bien sinon mieux…

