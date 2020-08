Un si grand soleil en avance : Hugues prêt à tuer Julien (résumé + vidéo épisode n°460 du 18 août 2020)

4.3 ( 17 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode –Les choses vont mal tourner ce soir entre Julien et Hugues dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ! En effet, Hugues va être prêt à tuer Julien avant qu’un rebondissement pour le moins inattendu ne survienne…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 460

Hugues est sur le point de tuer Julien… Il pointe son arme sur lui et le force à entrer dans le trou creuse par Arthur. Hugues affirme qu’il attend ce moment depuis longtemps ! Mais Julien est bien décidé à ne pas se laisser faire… Il frappe Hugues, qui vient s’empaler sur la branche d’un arbre !…

Pendant ce temps là, Elisabeth met tout en œuvre pour obtenir de l’aide. C’est une véritable course contre la montre qui s’engage. Les Bastide arriveront-ils à temps ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

