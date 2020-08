La série évènement « Big Little Lies » : une pépite débarque ce soir sur TF1

4.9 ( 19 )



La série évènement « Big Little Lies » est une pépite qui débarque ce soir, mardi 25 août 2020, dès 21h05 sur TF1. Considérées par beaucoup comme les nouvelles « Desperate Housewives » les héroïnes mènent une vie apparement tranquille. Et pourtant tout les oppose ou presque.



Au casting Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou bien encore Shailene Woodley.

À découvrir sans faute ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

La série évènement « Big Little Lies » : piqûre de rappel

C’est à Monterey, près de San Francisco, que se déroule l’intrigue de cette série américaine diffusée sur HBO outre-Atlantique. La population mène une vie plutôt tranquille et la plupart des résidents ne manquent de rien. Dans cette ville, les apparences tiennent une place importante. Chaque habitante veut montrer à quel point elle est une mère modèle et une personne accomplie. Parmi elles, trois femmes que tout semble opposer.



« Big Little Lies » : les épisodes du mardi 25 août 2020

Episode 1 : Quelqu’un est mort

Madeline, Jane et Celeste se lient d’amitié grâce à leurs enfants, élèves à l’école primaire dans la petite ville côtière de Monterey, près de San Francisco, en Californie. Quelques mois plus tard, une soirée organisée pour collecter des fonds à l’école vire au cauchemar lorsqu’un meurtre est perpétré… Qui est mort ? Qui est responsable du drame ? Peu à peu, les trois mères de famille se dévoilent et laissent apparaître de lourds secrets… Que cachent-elles et pourquoi ?

Episode 2 : Protection maternelle

Jane élude les questions de son fils, Ziggy, qui cherche à comprendre les raisons de leur installation à Monterey. Celeste pense que Perry et elle devraient consulter un conseiller conjugal. Nathan et Ed souhaitent apaiser les tensions qui règnent entre leurs femmes et eux-mêmes.

Une série encensée par la critique

Basée sur le roman « Petits secrets, grands mensonges » de Liane Moriarty, « Big Little Lies » ne devait être au départ qu’une mini-série. Encensée par la critique, elle est devenue une série à part entière et a été renouvelée pour une deuxième saison.

– Excellente série pour Télé-Loisirs

– Incroyable pour « The Daily Best »

– Captivant pour « L’Express »

– Mystérieux, absorbant, addictif pour le « Washington Post »

– Irrésistible pour Vanity Fair

– Du pur plaisir pour USA Today

– …

La série évènement « Big Little Lies » : teaser vidéo TF1

Voici le teaser vidéo de votre programme tel que proposé par TF1

Et vous, êtes-vous prêts à découvrir cette série hautement addictive ?

