Un si grand soleil : Victor hospitalisé, Florent rencontre Joshua, ce qui vous attend mardi 25 août (épisode n°465 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une rencontre pour le moins inattendue qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 465 du mardi 25 août, Victor va être hospitalisé d’urgence après un malaise à la paillotte.



Et alors que Florent va apporter des affaires à son beau-père, il va rencontrer Joshua !



En effet, loin d’imaginer qu’il entretient une liaison avec Claire, Florent fait la connaissance du Dr Maury, qui l’accompagne à la chambre de Victor !

Quelques heures plus tôt, Claire confiait à Sofia son attirance pour son collègue alors qu’elle aime Florent… A l’hôpital, elle est contrainte de présenter Joshua et Florent… Un moment très gênant pour l’infirmière !



De son côté, Julien n’est toujours remis de la mort de Hugues… Il en fait des cauchemars la nuit. Dans la journée, il rencontre Xavier, avec qui il projette de faire un partenariat pour L Cosmétiques. Le courant passe bien et il lui parle de Hugues. Xavier a quant à lui perdu son meilleur ami et se confie aussi à lui.

Rendez-vous mardi 25 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

