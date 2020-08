« Les 12 coups de midi » actu : quand Caroline sera t-elle éliminée ? Toujours pas de public à la rentrée !

4.7 ( 12 )



« Les 12 coups de midi » actu. quand Caroline sera t-elle éliminée ? Qui se cache en ce moment derrière l’étoile mystérieuse ? Voilà les deux principales questions que se posent les fidèles du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les Douze coups de midi ». Et pour l’instant elles ne trouvent pas de réponses, même sur les réseaux sociaux pourtant toujours très bien informés…



Commençons par Caroline que certains voudraient déjà voir s’en aller. Rappelons que cette sympathique candidate jouait aujourd’hui pour une 35ème participation. Et son élimination ? Difficile et même impossible de répondre à cette question mais selon plusieurs sources elle ne serait pas pour tout de suite. Elle était toujours en lice lors des derniers enregistrements…

Aujourd’hui, notez qu’elle a signé une victoire à 10.000 euros dont 5.000 sont venus s’ajouter à son énorme cagnotte personnelle qui s’élève aujourd’hui à 165.778 euros.



Qui se cache en ce moment derrière l’étoile mystérieuse ?

Et là encore c’est une question à laquelle personne n’est en mesure de répondre. On voit une seule chose des palmiers. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire ce n’est pas une plage. Et c’est la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » qui l’annonce aujourd’hui.

Notez que certains continuent de clamer haut et fort qu’un célèbre chanteur français se cache derrière cette nouvelle étoile, un chanteur déjà cité pour la précédente étoile.

« Les 12 coups de midi » actu : toujours pas de public à la rentrée

Comme vous le savez votre jeu « Les 12 coups de midi » est privé de public depuis la reprise post-covid19. Mais ne vous attendez pas à retrouver ce public de sitôt. Jean-Luc Reichmann vient en effet d’annoncer la « mauvaise » nouvelle sur les réseaux sociaux.

« La décision est prise 😷 . Par mesure de sécurité sanitaire, nous n’aurons toujours pas de public à la rentrée sur le plateau #Les12coupsdemidi. Cela ne m’empêchera pas d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20ème année à vos côtés chaque midi… sur TF1 bien sûr‼️ » a t-il notamment tweeté.

⚠️ La décision est prise

😷 Par mesure de sécurité sanitaire, nous n’aurons toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau #Les12coupsdemidi

Cela ne m’empêchera pas d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20ème année à vos côtés chaque midi… sur @TF1 bien sûr‼️ pic.twitter.com/nOwp5jHDhX — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 23, 2020

Retrouvez « Les 12 coups de midi » demain, lundi 24 août 2020, dès 12 heures sur TF1 ou en replay, et durant 7 jours, sur MYTF1.

