« Ange et Gabrielle » avec Patrick Bruel et Isabelle Carré : 5 choses à savoir sur le film diffusé par France 2 ce soir

« Ange et Gabrielle » : résumé, histoire, synopsis

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé.

Gabrielle prend les choses en main et décide de demander de l’aide au père de Simon.

Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le faire.

C’est une première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination.



5 choses à savoir sur votre film

– Ce film n’est autre que l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre L’éveil du chameau de Murielle Magellan;

– Des modifications ont toutefois été apportées dans le scénario : dans la pièce l’histoire est centrée sur l’histoire d’amour entre Ange et Gabrielle; dans le film elle est centrée sur relation entre Ange et ce fils qu’il ne veut d’abord pas reconnaître et celle entre Gabrielle et sa fille; (source Allo-Ciné)

– Le tournage s’est déroulé en 2014 durant 8 semaines principalement dans les villes de Paris et Marseille;

– Box-office France : lors de sa sortie en salles en 2015, le film a réuni 602 645 spectateurs; (source JPO Box-Office)

– Sa première diffusion en clair à la télé a été un succès. Diffusé en 2018 sur TF1, le film s’est adjugé la première place des audiences avec 5.3 millions de téléspectateurs (pda 22%);

« Ange et Gabrielle » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film

« Ange et Gabrielle » c’est votre film du dimanche soir. Et c’est soir, dimanche 23 août 2020, dès 21h05 sur France 2.

