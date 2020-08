« Les 12 coups de midi » : et non Louis Chedid ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse, point sur les indices…

4.9 ( 10 )



« Les 12 coups de midi » et son étoile mystérieuse. Depuis plusieurs semaines déjà un nom circule à propos de l’actuelle étoile mystérieuse du jeu « Les Douze coups de midi ». Le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube clamait haut et fort à qui voulez bien l’entendre qu’il s’agissait du chanteur Français Louis Chedid… Sauf qu’en analysant les indices proposés on ne voyait absolument pas le rapport. Et c’était normal. Car le Youtubeur a changé son fusil d’épaule et évoque désormais le nom d’une chanteuse américaine. Quant à Louis Chedid, il paraît que ce serait lui sur la prochaine étoile…



L’occasion donc d’un petit récapitulatif de ces fameux indices qui ont induit pas mal de monde en erreur : un décor de maison japonaise (et tout ce qui va avec), un vase en porcelaine Ming, un rapace (il s’agit d’un condor, ndrl), une robe de french-cancan.

« Les 12 coups de midi » : mais qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer qu’il s’agit bien d’une chanteuse américaine, sachez qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Clara Morgane, Johnne Hallyday, Kendji Giract, Julien Doré, Yoko Ono, Patricia Kaas, Pascal Gentil, Denis Brogniart, Lucy Liu, Barbara, Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe.

À propos de votre jeu « Les 12 coups de midi »

– Le premier numéro des « 12 coups de midi » a été diffusé sur TF1 le 28 juin 2010;



– Zette, la célèbre voix-off que vous connaissez, n’est en fait arrivée qu’en janvier 2011,. Il s’agit de la comédienne et animatrice Isabelle Benhadj;

– Les 12 coups de midi est l’adaptation française d’une émission née en Argentine en 2001 baptisée « El Legado » et diffusée sur Telefe;

– Une autre adaptation du jeu a existé en France. Pour cette première « mouture » c’est Vincent Lagaf qui présentait le jeu alors appelé « Crésus ». Le jeu était diffusé sur TF1 en 2005 et 2006;

– Déjà le plus regardé de France, le jeu a été désigné « jeu préféré des Français » par un sondage OpinionWay publié par TV MAG. Il est arrivé en tête avec 24% des suffrages devant « N’oubliez pas les paroles » (22%) et « Qui veut gagner des millions » (17%).

Caroline intègre le top 50 des plus grands maîtres de midi

Et selon la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? », sachez que Caroline est entrée dans le TOP 50 des plus grands maîtres de midi avec 48.250 euros de gains. Elle est aujourd’hui 48ème du classement toujours très largement dominé par Éric, plus grand champion de l’histoire du jeu.

Retrouvez les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 et bien sûr replay et streaming vidéo sur MYTF1. Aujourd’hui, lundi 3 août 2020, Caroline jouera pour une 16ème participation.

