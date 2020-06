Les 12 coups de midi : Eric éliminé juste avant les 200 participations (+ vidéo replay)

4.2 ( 5 )



Les 12 coups de midi, infos élimination Eric – Et voilà c’est fait ! Comme la rumeur l’annonçait depuis quelques jours, Eric a bien été éliminé du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ce vendredi 19 juin. Le Maître de Midi a chuté au cours de sa 199ème participation et il repart ainsi avec une cagnotte s’élevant à 921.316 euros de gains et cadeaux.

C’est donc juste avant la barre des 200 participations qu’Eric a été éliminé, une semaine après être devenu le plus grand Maître de l’histoire du jeu de TF1, dépassant ainsi Christian Quesada.



Depuis le 28 décembre 2019, Eric a réalisé pas moins de 62 coups de maître et décroché 7 étoiles mystérieuses !

C’est Colas, jeune homme travaillant dans la finance et inscrit par hasard en accompagnant un ami aux sélections, qui a réussi à sortir Eric alors que ce dernier, dans le rouge, l’a défié.



Notons que Colas a remporté 2.000 euros lors du Coup de Maître. Alors qu’un âne se confirme comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Colas a proposé le nom de Tom Cruise. Mais ce n’est pas lui derrière cette étoile !

Les 12 coups de midi du 19 juin 2020, le replay

Et si vous manquez l’élimination d’Eric, sachez que l’émission du jour est disponible en replay streaming gratuit sur myTF1 pour une durée de 7 jours.

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

