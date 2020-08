Ce soir, Parizot est amoureux dans « Camping Paradis » sur TF1

4.6 ( 12 )



Camping Paradis au programme télé du lundi 3 août 2020 – Ce soir et comme chaque lundi de l’été, Laurent Ournac vous donne rendez-vous à partir de 21h05 sur TF1 pour une rediffusion d’un épisode de votre série « Camping Paradis ». Intitulé « Les mots du coeur », cet épisode voit son personnage fétiche, Christian Parizot, tomber sous le charme d’une campeuse… Un épisode diffusé initialement en 2017 et déjà rediffusé l’été dernier.



Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.



Camping Paradis : résumé de l’épisode « Les mots du coeur »

Quentin rejoint son fils Arthur au camping. A son arrivée, il se trompe de bungalow et tombe nez à nez devant la jolie et timide Julie. Le coup de foudre est évident, mais Quentin fuit… Tom comprend que ce dernier est illettré, mais il n’ose pas l’avouer à Julie, professeure de lettres. Colette, la tante d’Audrey, arrive pour passer une semaine au camping et célébrer l’anniversaire de sa nièce. Elle n’a pas sa langue dans sa poche et arrive même à dompter Parisot. Mais pourquoi fait-elle tout pour rester plus longtemps que prévu ? Que cache t-elle ?

