« Motive : le mobile du crime » du 10 août : vos deux épisodes de ce soir

« Motive : le mobile du crime » du 10 août 2020. Suite de la saison inédite de « Motive : le mobile du crime » ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



Au programme de la soirée les épisodes inédits « Les Abysses » et « Prison de verre ». Ils seront suivis d’une rediffusion de la saison 2 dès 22h30.

« Motive : le mobile du crime » du 10 août : vos épisodes inédits de ce soir

« Les Abysses »

Flynn et Vega se rendent dans un bois où un véhicule vide comportant des traces de sang a été repéré. La voiture appartient à Robin Gould, une architecte qui entretenait une liaison avec son patron, Isaac Griffin, mais avait récemment rompu leurs fiançailles. Les policiers découvrent qu’elle a fait un retrait important sur son compte en banque quelques jours plus tôt. Leur attention se porte bientôt sur Geoff Armstrong, un urbaniste avec lequel Robin avait maille à partir à cause d’un projet de construction.



« Prison de verre »

L’équipe enquête sur un corps démembré, retrouvé dans une poubelle. C’est celui de Peter Glass, un consultant numérique, marié et père d’une adolescente rebelle, Sophie, avec laquelle il avait des rapports conflictuels. Les enquêteurs apprennent que le défunt était asocial et qu’il terrorisait ses proches. Une voisine fait des révélations aux policiers, les mettant sur la piste de Wayne Hobbs, un artisan qui avait été embauché par les Glass pour construire une terrasse. Ce dernier avait noué des liens forts avec Sophie.

« Motive : le mobile du crime » revient ce soir sur France 2 juste après « Un si grand soleil ».

