« Vilaine » avec Marilou BERRY et Frédérique BEL : 6 choses à savoir sur le film proposé par M6 ce soir

5 ( 3 )



Annonces





« Vilaine » avec Marilou BERRY, Frédérique BEL et Pierre-François MARTIN-LAVAL. Voilà le film proposé par M6 ce soir dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de la plateforme 6play. Une comédie sortie en 2008 et signée Jean-Patrick BENES et Allan MAUDUIT



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Vilaine » : histoire, résumé, synopsis

Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa voisine le savent… et en profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. Désormais elle va se venger de tous ceux qui lui ont pourri la vie. Sauf que la méchanceté, ça ne s’apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie…

5 choses à savoir sur votre film

– Vous noterez quelques similitudes avec le film « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Patrick Benes, le co-réalisateur du film, ne s’en est pas caché confiant même y avoir fait référence.

– Le film a été récompensé du Trophée de la première œuvre lors lors de l’édition 2009 des Trophées du film français



Annonces





– Marilou Berry a été nominée dans la catégorie « Meilleur espoir féminin » lors des César 2009

– Au départ Frédérique Bel devait camper le rôle de Jessica, la bimbo. Elle décrochera finalement celui d’Aurore.

– Joli succès en salles avec plus d’un million de spectateurs

– La première diffusion clair remonte à Août 2011 et c’était déjà sur M6. À l’époque le film avait permis à la chaîne de s’imposer en tête des audiences avec 4.4 millions de téléspectateurs.

« Vilaine » : la bande-annonce

Pas question de déroger à la tradition. On termine donc avec la bande-annonce officielle de votre film…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés