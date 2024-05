C dans l’air du 3 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 mai 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 3 mai 2024 : le sommaire

⬛ Marc Lhermitte, associé chez EY, sera l’invité d’Axel de Tarlé dans l’émission C dans l’air. Le cabinet EY a récemment dévoilé le premier épisode de son Baromètre 2024 de l’Attractivité de la France. Chaque année, EY analyse les flux et les mécanismes d’implantation internationale, et interroge des milliers de dirigeants d’entreprises étrangères pour mettre en lumière les facteurs clés d’attractivité des pays européens. Malgré les défis économiques actuels, notamment la dette publique croissante, le rapport d’EY révèle que la France conserve son titre de championne européenne de l’attractivité pour les projets d’investissements étrangers pour la cinquième année consécutive. Avec 1 194 projets d’implantation ou d’extension de sites annoncés l’année dernière, la France a attiré davantage d’entreprises étrangères que le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui ont respectivement enregistré 985 et 733 annonces.

⬛ Troupes en Ukraine : Macron persiste et signe

Emmanuel Macron persiste dans ses propos. Interviewé par le journal britannique The Economist, le président français réaffirme qu’il ne « exclut rien » en ce qui concerne l’éventualité d’envoyer des troupes au sol en Ukraine. Ces déclarations, qui avaient suscité des réactions il y a quelques semaines, avaient été désavouées par ses homologues européens en désaccord. Néanmoins, Macron maintient aujourd’hui sa position, ajoutant même que cette option serait envisagée si « les Russes devaient percer des lignes de front ».

Il argumente également en affirmant que « Si la Russie gagne en Ukraine, nous n’aurons plus de sécurité en Europe », renforçant ainsi les propos tenus lors de son discours à la Sorbonne sur l’Europe, qui avait ouvert un débat sur une défense européenne.

Pendant ce temps, en Géorgie, des manifestations d’une rare violence ont secoué la capitale, Tbilissi. Les manifestations massives étaient dirigées contre une loi stipulant que « toute ONG ou organisation médiatique recevant plus de 20 % de son financement de l’étranger doit s’enregistrer en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère ». Cette mesure, présentée comme visant à garantir la transparence sur le financement des organisations, est contestée par ses opposants, qui estiment qu’elle s’inspire davantage d’une législation russe utilisée par Moscou pour réprimer les voix dissidentes. Cette loi intervient dans un contexte où près de 80 % des Géorgiens aspirent à rejoindre l’Union européenne et à se libérer de l’influence russe.

Quant aux États-Unis, Donald Trump a exposé dans une interview accordée au journal Time ce qu’il envisageait de mettre en œuvre s’il était réélu le 5 novembre suivant. Il a réaffirmé son hostilité envers l’OTAN, allant jusqu’à remettre en question le principe de solidarité de l’alliance. Ces déclarations suscitent des tensions en Europe, car elles semblent aller dans le sens des intérêts russes. En assurant la non-intervention américaine, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles agressions de la part du Kremlin en Europe.

Face à ces évolutions, la question se pose : Emmanuel Macron pourrait-il envoyer des troupes en Ukraine contre l’avis de ses alliés ? Comment analyser la situation en Géorgie ? Et l’arrivée éventuelle de Trump au pouvoir pourrait-elle remettre en cause l’OTAN ?



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 3 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.