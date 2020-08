« Profilage » du jeudi 27 août 2020 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 10)

4.9 ( 10 )



« Profilage » du jeudi 27 août 2020. Le commandant Rocher (Philippe Bas, ndrl) est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 10 inédite de « Profilage ». Rappelons que cette nouvelle saison est notamment marquée par l’arrivée au casting de Shy’m.



Au programme de ce dernier jeudi du mois d’Août, les épisodes « Toxique » et « Requiem’. À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay sur MYTF1.

« Profilage » du jeudi 27 août 2020 : vos deux épisodes inédits

« Toxique » : C’est bientôt Noël ! Elisa et sa famille viennent d’acheter un sapin quand soudain, ils sont témoins d’une agression : un homme déguisé en Père Noël vient d’attaquer un passant ! L’homme s’effondre dans la foule alors que l’agresseur s’enfuit. Rapidement prévenu, le commandant Rocher se saisit de l’affaire : il semblerait que la victime ait été empoisonnée avec un produit particulièrement toxique et ses jours sont comptés. L’équipe de la DPJ est alors confrontée à une situation unique : une enquête pour meurtre… dont la victime est encore en vie !

« Requiem » : Elisa et sa fille sont réveillées le matin de Noël par une descente de police : la brigade antigang recherche Roman, qu’elle accuse d’avoir braqué un fourgon de police et tiré sur un policier. Elisa refuse de croire que l’homme qu’elle aime puisse être coupable, mais une montagne de preuves s’accumule contre lui. Elle demande alors l’aide du commandant Rocher et de l’équipe de la DPJ pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Ils vont alors mettre en lumière une machination machiavélique, dont nos héros ne sortiront pas indemnes…



Ces deux épisodes seront suivis dès 23h10 de deux épisodes en rediffusion.

Audience « Profilage » : un retour couronné de succès

La saison 10 de « Profilage » a fait son grand retour la semaine dernière sur TF1. Et les fans ont répondu à l’appel en plaçant le programme en tête des audiences avec 3.71 millions de téléspectateurs et 21.4 % de part de marché pour les deux épisodes inédits. Le premier a fait un peu mieux avec 3.90 millions d’inconditionnels.

#Audiences @TF1 #Profilage leader hier soir avec 3.9 Millions de téléspectateurs. Rendez-vous jeudi prochain à 21h05 pour le final de la saison.

En attendant épisodes à voir et revoir sur @MYTF1 pic.twitter.com/rrcSfwuRCP — TF1 Pro (@TF1Pro) August 21, 2020

