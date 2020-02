Profilage : nouvelle saison avec Shy’m à partir du 12 mars

5 ( 4 )



Profilage saison 10 inédite – Bonne nouvelle pour les fans de la série « Profilage », dont la saison 10 inédite sera diffusée à partir du jeudi 12 mars à 21h05 sur TF1. Une saison marquée par l’arrivée au casting de Shy’m, alias Tamara Marthe.

Lors d’une enquête, le Commandant Rocher croise la route d’une suspecte à la personnalité explosive, Élisa Bergman. L’équipe doit composer avec cet électron libre qui ne tarde pas à s’immiscer dans l’enquête, et qui fait preuve de déductions psychologiques brillantes, même si elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas psy ! Rocher commence à réaliser qu’Élisa a de nombreux secrets, et qu’elle n’est peut-être pas celle qu’on croit… Il l’ignore encore mais cette rencontre va pour toujours changer sa vie et celle de l’équipe de la DPJ.



EPISODE 1 – DOUBLE JEU

Le Commandant Rocher a été mis à pied et pour retrouver sa place à la DPJ, il doit se soumettre à une expertise psychologique. Il se rend donc dans le cabinet d’une psy, mais ce qu’il ignore, c’est que la femme qui le reçoit n’est pas celle qu’il croit… ! Démasquée, la fausse thérapeute tente de fuir mais Rocher la rattrape. Avant même qu’il ait pu l’interroger, un meurtre terrible se produit sous leurs yeux… Le Commandant déchu de ses fonctions et la femme mystérieuse qu’il vient de rencontrer vont donc devoir faire équipe pour enquêter, et leur collaboration va créer de nombreuses étincelles ! Mais de leur capacité à travailler ensemble va dépendre la résolution de cette enquête aux frontières du possible…



EPISODE 2 – CONNEXIONS

Le Commandant Rocher a la mauvaise surprise de voir débarquer Élisa Bergman sur sa scène de crime ! Contre toute attente la jeune femme a en effet été embauchée par le Commissaire Lamarck en tant que criminologue à la 3eme DPJ de Paris. Sa première enquête officielle porte sur la mort d’une mère célibataire sauvagement assassinée alors que son fils de 7 ans était dans la pièce d’à côté… C’est sur cette enquête particulièrement sensible qu’Élisa va devoir faire ses preuves, et réussir à se faire accepter par l’équipe de la DPJ. Cela sera d’autant plus difficile que le Commandant Rocher commence à avoir des doutes sur elle et ses activités extra-professionnelles… Bientôt, tous les secrets d’Élisa pourraient d’être révélés au grand jour !

Avec : Tamara Marthe (Elisa Bergman), Philippe Bas (Rocher), Jean-Michel Martial (Lamarck), Raphaël Ferret (Hyppolite), Diane Dassigny (Jess), Valérie Dashwood (La doc)

