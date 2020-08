4.9 ( 8 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 16 août 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h20 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 16 août 2020

Dans « 7 à 8 life », une croisière unique au monde. Embarquement pour une traversée raffinée de l’Atlantique comme au temps du France et du Titanic.

Et « 7 à 8 », le nouveau visage des Pyrénées. Montagnards chevronnés ou jeunes convertis rivalisent d’imagination pour en faire une destination ludique.

Et le caviar d’Asie : des nids d’hirondelles. Un plat de luxe que des villageois cueillent au péril de leur vie. La majorité de ces nids est récoltée à la main en Indonésie, sur les parois d’immenses grottes inaccessibles…



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 16 août 2020 dès 17h2O sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

