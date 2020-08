4.9 ( 8 )



Les relations entre Arthur et Cyril Hanouna seraient-elles de nouveau en train de se tendre ? Ce matin, l’animateur de C8 a commenté les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Des audiences qui, week-end du 15 Août oblige, n’ont été au top pour personne (voir ICI).



Mais dans une course il y a toujours un gagnant. Et celui d’hier soir c’est Arthur avec la spéciale USA de « Vendredi tout est permis ».

Et à peine les chiffres d’audience étaient publiés que l’animateur de « Touche pas à mon poste » réagissait sur les réseaux sociaux…



« C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieuxCœur rouge » a ainsi écrit Cyril Hanouna sur son compte Twitter officiel.

C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux❤️ https://t.co/YCvypD6eZY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Certains n’y voient pas de critique particulière vis-à-vis d’Arthur mais simplement le constat par l’animateur de C8 qu’il n’y avait pas foule hier soir devant les écrans de télévision. D’où une certaine et légitime inquiétude pour ses propres scores alors que la rentrée se profile déjà.

D’autres au contraire pensent que BABA a lancé une petite pique à son éternel rival.

>>> Tout sur la rentrée de Cyril Hanouna ICI Quand Arthur se moque des scores d’audience de Cyril Hanouna

Arthur n’a pas mis longtemps à répliquer lui répondant par ces mots…

« Même avec une PS2 diffusée en prime , même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter Parmis mes plus grands fans ❤️ »

Même avec une PS2 diffusée en prime , même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter Parmis mes plus grands fans ❤️ https://t.co/uSKYrFxMtf — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Simple échange d’amabilités ? Petit tacle ironique ? Reprise de la guéguerre entre les deux animateurs ?

Que pensez-vous de tout ça ?

