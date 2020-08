« The Voice 2021 » : retour de Florent Pagny, départ de Lara Fabian et Pascal Obispo, arrivée de Vianney

4.9 ( 10 )



« The Voice 2021 ». Que de nouvelles en cet après-midi à propos de la nouvelle saison de « The Voice », celle qui devrait être diffusée au début de l’année prochaine. Après vous avoir annoncé le départ de Pascal Obispo et l’arrivée de Vianney, TF1 a fini par officialiser le nom des 4 coachs de la prochaine saison.



Et si la chaîne a confirmé ce que nous vous disions en début d’après-midi (le départ de Pascal Obispo et l’arrivée de Vianney) elle a aussi annoncé deux autres surprises…

« The Voice 2021 » : les 4 coachs

La première surprise de cette cette annonce c’est le départ après une seule saison de Lara Fabian.

L’autre surprise c’est le retour d’un coach historique du programme qui avait déjà annoncé qu’il se verrait bien reprendre sa place. Et ce coach c’est Florent Pagny.



Quant à Amel Bent et Marc Lavoine, ils rempilent pour une nouvelle saison.

Si l’on fait un bref résumé les 4 coachs de la saison 2021 de « The Voice » sont donc : Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny.

Découvrez les 4 nouveaux coachs de #TheVoice2021 ! Un tout nouveau coach le phénomène @VianneyMusique , le grand retour du coach historique @florentpagny aux côtés des coachs déjà incontournables @amel_bent et @LavoineOfficiel À découvrir en 2021 @TF1 ! 👍👏 pic.twitter.com/IQFrspA0vl — TF1 Pro (@TF1Pro) August 24, 2020

En attendant de retrouver cette nouvelle saison de « The Voice » au début 2021, retrouvez samedi soir le second prime de la nouvelle saison « The Voice Kids »… une saison riche en émotions et en jeunes talents. Rendez-vous ce samedi 29 août 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

