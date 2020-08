« The Voice » : Pascal Obispo ne sera plus coach la saison prochaine

4.7 ( 15 )



La précédente saison de « The Voice » a été remportée par Abi de la team Pascal Obispo. Pour autant le chanteur ne fera pas partie de l’aventure la saison prochaine. Et c’est le principal intéressé qui l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.



« The Voice » : Pascal Obispo annonce qu’il ne era plus coach la saison prochaine

« L’aventure de The voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux. Je souhaitais vous annoncer que ne ferai pas partie du prochain épisode.

Je prépare depuis de longs mois un projet qui nécessite beaucoup de temps et d’implication de ma part, ce qui est momentanément incompatible avec l’engagement indispensable pour participer à l’émission et coacher de futurs talents.



…(suite) pic.twitter.com/XlPKhY32xx — pascal obispo (@ObispoPascal) August 24, 2020

Je vous donne rendez-vous très bientôt, aux alentours de la nouvelle année, pour vous dévoiler ce nouveau projet artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres. J’ai hâte de le partager avec vous, et vous y aurez d’ailleurs une place essentielle…. »

a t-il notamment écrit avant de promettre à ses nombreux fans de les tenir informés des avancées de ses projets.

« The Voice » : qui pour remplacer Pascal Obispo ?

Et déjà les rumeurs vont bon train sur le nom de celui ou de celle qui pourrait venir remplacer Pascal Obispo sur le célèbre fauteuil rouge… Un retour de Mika et/ou de Florent Pagny ? L’arrivée de Gims annoncée à chaque nouvelle saison ou presque ?

