Un si grand soleil : Dylan enlevé, Elisabeth demande le divorce, ce qui vous attend vendredi 7 août (épisode n°453 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth a enfin ouvert les yeux concernant Hugues cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 453 du vendredi 7 août, Elisabeth va prendre une décision radicale !



En effet, Elisabeth demande le divorce.



Alors qu’au petit déjeuner, Hugues annonce à Elisabeth qu’il l’emmène en week-end en Sicile, celle-ci décline et lui annonce vouloir faire une pause. Hugues s’emporte et lui dit qu’il ne la laissera pas briser leur couple !

Elisabeth va voir Johanna et elle lui qu’elle veut divorcer de Hugues le plus vite possible. Quand l’avocate appelle Hugues pour le prévenir, il s’énerve encore une fois… Elisabeth lui demande de rassembler ses affaires et de partir de sa maison ! En attendant, Elisabeth s’installe à l’hôtel et Guilhem, prévenu par Johanna, vient la soutenir et prend la chambre d’à côté pour la protéger…



De son côté, le détective privé de Julien a trouvé des infos sur Hugues, qui en réalité s’appelle Pierre. Il a vécu une enfance difficile et à l’âge de 14 ans on l’a retrouvé à côté du corps sans vie de sa mère…

Quant à Thierry, remis en liberté, il enlève Dylan ! Il le ligotte et lui demande de balancer tout ce qu’il sait sur Eliott… Eliott va quant à lui voir Justine, il lui explique qu’il risque d’aller en prison et lui demande de prendre soin de sa mère…

Rendez-vous vendredi 7 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

