« 9-1-1 » du 24 septembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir

5 ( 7 )



Annonces





« 9-1-1 » du 24 septembre 2020. Votre équipe d’urgence préférée vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur 6PLAY pour la suite de la saison 3 inédite.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 9-1-1 » du 24 septembre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 3 – épisode 9 : Le doute

L’enquête sur les circonstances de l’accident met hors de cause Hen, mais cette dernière se sent toujours responsable. Maddie vient en aide à Tara. Athena apprend que sa fille a une vision négative de son métier de sergent de police.

Saison 3 – épisode 10 : Le bon esprit

Noël approche mais ce n’est pas un moment festif pour tout le monde. Maddie confronte son passé afin de s’en libérer. Michael va de plus en plus mal ce qui inquiète ses proches. La brigade 118 intervient pour sauver une mère célibataire qui fait un arrêt cardiaque et une femme devenue toute bleue.



Annonces





4 épisodes en rediffusion prendront le relais dès 22h50.

« 9-1-1 » du 24 septembre : nouveau succès d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les équipes du « 9-1-1 ». L’audience reste à un bon niveau. La semaine dernière 2.22 millions d’inconditionnels étaient au rendez-vous avec de très bonnes performances sur cibles.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés