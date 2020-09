« La Prochaine fois je viserai le cœur » avec Guillaume Canet et Ana Girardot : ce soir sur France 3

4.4 ( 9 )

« La Prochaine fois je viserai le cœur » de Cédric Anger avec Guillaume Canet et Ana Girardot est au programme télé de votre soirée de ce jeudi 24 septembre 2020.



Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 et/ou depuis tous vos appareils connectés sur France.TV.

« La Prochaine fois je viserai le cœur »: histoire, résumé, synopsis

Voici l’histoire de votre film…

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes.



Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation de l’affaire Alain Lamare et du roman « Un assassin au-dessus de tout soupçon » d’Yvan Stefanovitch.

– Pour son scénario, Cédric Anger s’est aidé d’archives télévisées, de témoignages, de procès-verbaux, d’articles de la presse régionale mais aussi de documentaires…

– Le réalisateur a choisi le titre de son film en référence à l’une des phrases que lançait Alain Lamare à ses victimes avant de les assassiner.

Crédit/source : AlloCiné

La bande-annonce

Et en voici maintenant la bande-annonce officielle.

