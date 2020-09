Audiences TV prime 16 septembre 2020 : « Alex Hugo » large leader, succès pour « Enquête sous haute tension »

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime 16 septembre 2020. « Alex Hugo » est décidément le plus fort. Hier soir, et alors qu’il était en mode rediffusion, c’est lui qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Hier soir le premier épisode a ainsi été vu ou revu par 4.77 millions de personnes soit 22.3% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 16 septembre 2020 : le reste du top 5

TF1 se contente encore une fois de la seconde place avec sa série médicale « The Resident ». Les deux épisodes inédits ont pu compter sur 3.25 millions de « mordus » soit 15.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.



Notez toutefois que TF1 était leader auprès du public féminin avec 29% de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 #TheResident leader hier soir sur le public féminin avec 29% de pda FRDA-50a en moyenne sur les 2 épisodes (3.5M de tvsp pour le 1er épisode de la soirée) A retrouver mercredi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/ryVpmoE2X3 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 17, 2020

Quant au film proposé par M6 « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » , il a convaincu 3.06 millions d’inconditionnels soit 15.4 % des téléspectateurs.

De son côté France 3 nous proposait un numéro inédit de son magazine « Des racines et des ailes » avec le premier numéro de sa collection « Terroirs d’excellence ». Hier soir direction la Provence. Verdict : 1.87 million de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 9.2 %.

C8 complète le top 5 avec son magazine « Enquête sous haute tension ». Hier soir le quotidien des gendarmes de Saint-Tropez. Et on était bien loin de la série de films portée par Louis de Funès. Verdict : 797.000 curieux et 4% de pda.

Notez qu’Arte était à quasi égalité avec C8 avec la rediffusion du film de Guillaume Nicloux « Valley of Love ». Porté par Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, il a réuni 797.000 cinéphiles pour 3.7% de PDA.

