« Alex Hugo » : 3 épisodes en rediffusion en ce mercredi 16 septembre 2020

« Alex Hugo ». Leader des audiences ces deux dernières semaines, « Alex Hugo » est en mode rediffusion ce soir, mercredi 16 septembre 2020, dès 21h05 sur France 2 et France.TV



Pas moins de 3 épisodes vous seront proposés « Celle qui pardonne » dès 21h05, « Soleil noir » dès 22h40 puis « L’homme perdu » dès 0h15.

« Alex Hugo » : les 3 épisodes de ce soir

Celle qui pardonne : avec : Samuel Le Bihan, Jean-Marie Winling, Adil Dehbi, Anne Girouard, Nina Mazodier, Leyla Jawad, Yasin Houicha, Lionnel Astier

Alex Hugo assiste impuissant au kidnapping de la jeune Audrey alors qu’elle venait de terminer l’escalade d’une paroi. Il a juste le temps d’apercevoir un homme la jeter dans le coffre de sa voiture avant que celui-ci ne démarre en trombe. Même Angelo, appelé aussitôt en renfort, ne parvient pas à repérer le ravisseur sur cette petite route isolée de montagne. Alex la connaît bien, cette adolescente. Il y a quelques années, son père est mort en lui sauvant la vie, justement en faisant de l’escalade. Sa femme, Catherine, lui en veut toujours énormément. Tout comme la jeune Audrey, même si Alex n’aurait rien pu faire pour sauver la vie de son ami. Il en garde d’ailleurs une culpabilité qui le ronge. Cet enlèvement ne fait que raviver cette vieille blessure…



« Soleil noir » : avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Caroline Baehr, Michaël Fitoussi, Fabien Baïardi, Rodrigue Faucin, Sandra Choquet, Gabrielle Atger

Lusagne, en fin d’après-midi. Les enfants de la colonie de vacances reviennent d’une excursion en montagne, mais Justine, 10 ans, manque à l’appel. Sa monitrice, Marianne Helme, partie à sa recherche, n’est pas rentrée non plus. Alex et Angelo mobilisent des volontaires et découvrent avec effroi le corps de Marianne, échoué dans un torrent, mais aucune trace de Justine. Très vite, les soupçons se portent sur Jérémy Raveau, attardé mental léger, qui subsiste grâce à de petits boulots. Raveau est conduit sous bonne escorte au commissariat de la police rurale, devant lequel campent déjà des habitants réclamant justice…

« L’homme perdu » : avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Caroline Baehr, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Fabien Baïardi, Nicky Marbot, Loïc Houdré

Alors que l’hiver se profile à Lusagne, Alex Hugo décide de partir en bivouac en solitaire. Sa randonnée le mène en altitude, jusqu’aux pics enneigés. Alors qu’il escalade un pan rocheux, le policier entend une explosion, qui le fait basculer en arrière. Sonné, il se réveille sous une averse de neige, blessé, son piolet lui ayant transpercé l’abdomen. Il parvient à alerter ses équipiers, mais ceux-ci ne savent pas où il se trouve. Alex est finalement sauvé par un inconnu. Pendant ce temps, dans la vallée, les recherches s’organisent. Seul le sac du disparu est retrouvé. La mort dans l’âme, le village se résout à l’idée qu’Alex Hugo est mort en montagne…

« Alex Hugo » conservera t-il la tête des audiences malgré ces rediffusions à gogo ?

