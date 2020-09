« The Resident » du 16 septembre 2020 : vos 2 épisodes inédits de ce soir

4.5 ( 8 )



« The Resident » du 16 septembre 2020. Fans de la série « The Resident », et malgré des audiences un peu faiblardes, vous avez rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Soyez présents dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



Épisode « Un sur deux » : Marshall, le père de Conrad, s’engage dans la bataille contre Gordon Page et son entreprise, Quovadis. Il réfléchit à impliquer le FBI dans l’affaire. L’ancien mentor du docteur Austin, rare personne à pouvoir aider l’équipe à obtenir des informations compromettantes, est entre la vie et la mort. Son destin est entre les mains de Nic et Conrad, confrontés à un dilemme cornélien.

Épisode « À contacter en cas d’urgence » : L’équipe se remet doucement de l’épilogue de l’affaire avec Gordon Page et Quovadis. L’ex-mari de Kitt arrive aux urgences dans un état grave et elle va devoir faire un choix difficile. Devon découvre ce qui est arrivé à Julian. Après des années d’absence, le père de Nic, Kyle, fait son grand retour. Conrad et Alec s’allient afin de diagnostiquer une jeune gymnaste présentant de curieux symptômes curieux…



Audience

La semaine dernière « The Resident » n’a que peu brillé face à « Alex Hugo » avec seulement 3.34 millions de patients soit 15.6% des téléspectateurs. En hausse toutefois sur une semaine…

Qu’en sera il ce soir alors qu’Alex Hugo est cette fois en mode rediffusion ?

