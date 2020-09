« Des racines et des ailes » du 16 septembre 2020 : ce soir « Terroirs d’excellence en Provence »

4.8 ( 6 )



« Des racines et des ailes » du 16 septembre 2020. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes ». Ce soir, dans le cadre sa collection « Terroirs d’excellence » , direction la Provence. Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



« Des racines et des ailes » du 16 septembre 2020 : présentation, sommaire, reportages

Philippe Allée, ingénieur du patrimoine, est en charge d’un chantier d’envergure : il doit sauver les remparts du château d’If, bâti au XVIe siècle face à Marseille. Une partie de ces fortifications menace de s’effondrer et doit être restaurée. Il faut acheminer des tonnes de matériaux sur l’île par hélicoptère mais aussi protéger la biodiversité sur le site. Un défi à la fois technique et écologique.

Gilles Tournillon, un ébéniste d’exception, parcourt la Provence pour restaurer le mobilier sacré des plus belles églises de la région. Dans la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, il inspecte l’immense triptyque du Buisson ardent. Nous le suivrons également à la basilique de Saint-Maximin où il doit déposer un chef-d’œuvre grand format du XVIe siècle, Le Retable de la Passion, composé de 24 panneaux en bois. Une opération délicate pour cette œuvre extrêmement fragile ! Enfin, il restaure le trésor de la cathédrale Saint-Léonce, à Fréjus : l’une des plus belles portes sculptées de France.

Fabien Begnis est une figure de l’agriculture bio. Au sud de la Drôme, dans le petit village de Sainte-Jalle, il se bat, avec d’autres agriculteurs, pour préserver un blé rustique : l’épeautre. Cette céréale aux qualités nutritionnelles prodigieuses est devenue le fer de lance de la Haute-Provence. Elle est aujourd’hui servie sur les tables étoilées. Un atout essentiel pour l’agriculture durable.



À Pernes-les-Fontaines, Jean-Philippe Fally transmet avec passion son métier de ferronnier d’art à Julien, un jeune apprenti. Ils nous font découvrir les trésors cachés de magnifiques hôtels particuliers du XVIIe siècle, ainsi que d’étonnants châteaux néo-gothiques de la région.

Thomas Teffri-Chambelland a créé une école de renommée mondiale au cœur d’un hameau reculé, à Saint-Martin, entre Sisteron et le mont Ventoux, dans la vallée du Jabron. Chaque année, une quarantaine de stagiaires en reconversion viennent ici pour apprendre les secrets du pain au levain. Car Thomas est un fervent défenseur du pain bio d’excellence.

À Carpentras, haut-lieu de la confiserie française, Pierre est aux commandes de la pâtisserie familiale. Le fruit confit est l’une de ses spécialités. Autour du mont Ventoux et dans la vallée du Toulourenc, il est toujours à la recherche de nouveaux fruits à confire. Dans un verger d’exception, il vient chercher l’abricot rosé de Provence, une variété oubliée, puis sauvée par les artisans confiseurs de la région. Sa quête de fruits rares l’emmène jusqu’aux îles d’Hyères.

« Terroirs d'excellence en Provence » est un film de Saléha Gherdane produit par Eclectic Production avec la participation de France Télévisions.

