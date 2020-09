Audiences TV prime 9 septembre 2020 : « Alex Hugo » bat encore « The Resident »

4.9 ( 11 )



Audiences TV prime 9 septembre 2020. Nouvelle victoire de la série de France 2 hier soir « Alex Hugo ». L’épisode inédit « Le prix de la liberté » a été suivi par 5.84 millions de personnes soit 26.5% du public présent devant son poste de télévision. Une sacrée performance et des chiffres orientés à la hausse sur une semaine.



Audiences TV prime 9 septembre 2020 : les autres chaînes du top 5

On retrouve ensuite TF1 et sa série médicale « The Resident » dont les deux épisodes inédits se sont contentés de 3.34 millions de patients soit 15.6% des téléspectateurs.

#Audiences @TF1 📌 La soirée inédite #TheResident largement leader sur cibles :

30.5% de pda FRDA-50a

25% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) RDV mercredi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/baoQZPayQO — TF1 Pro (@TF1Pro) September 10, 2020



Très largement domination de TF1 auprès du public jeune et féminin avec 30.5% de pda auprès des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) et 25% auprès des 25-49 ans.

On retrouve ensuite M6 et le troisième volet de la saga « Indiana Jones ». Hier soir « Indiana Jones et la dernière croisade ». Un film vu et archi revu mais qui a pu compter sur 2.87 millions d’inconditionnels soit 14.6% de l’ensemble du public.

France 3 n’a que peu brillé avec le magazine « Faut pas rêver » qui nous emmenait hier soir vers la Guadeloupe. De superbes images mais seulement 1.54 million de personnes convaincues (pda 7.5%)

Arte complète le top 5 avec la première diffusion en clair du film « Madame Hyde » de Serge Bozon. Porté par Isabelle Huppert, Romain Duris et José Garcia, il a convaincu 969.000 cinéphiles (pda 4.3%).

