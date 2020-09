Koh-Lanta : Bertrand-Kamal est mort !

4.4 ( 14 )



C’est un choc et une bien triste nouvelle ce matin avec l’annonce faite par TF1 et la production de Koh-Lanta. En effet, l’un des aventuriers de saison en cours de diffusion, « Koh-Lanta, les 4 Terre », est mort !



Il s’agit de Bertrand-Kamal, aventurier déjà emblématique de la tribu Est de ce Koh-Lanta.



« C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres tournée d’octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion. » a écrit ALP, société productrice de Koh-Lanta, dans un communiqué de presse.

« Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots « ne lâchait rien face à la difficulté de l’aventure », Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s’est jamais départi. »



Bertrand-Kamal se battait contre la maladie depuis des mois : « Depuis de longs mois, Bertrand-Kamal a fait preuve d’un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. (…) Denis Brogniart, qui l’a accompagné tout au long de sa maladie, est profondément touché et s’associe à la douleur de sa famille et ses proches. »

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

