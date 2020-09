Dans « N’oubliez pas les paroles » ce soir : un beau moment d’émotion grâce à la générosité de Valérie et de Nagui

4.9 ( 9 )



Annonces





Dans « N’oubliez pas les paroles » ce soir… Magnifique moment d’émotion dans le premier numéro du jour du jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » diffusé sur France 2. Non pas parce que Valérie a encore gagné et/ou qu’elle se soit qualifiée pour les prochains masters de l’émission. Non c’est la générosité de Valérie et Nagui qui ont ému les téléspectateurs et plus généralement les twittos.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans « N’oubliez pas les paroles » ce soir…

Touchée par Justine, son adversaire d’hier soir, Valérie a souhaité la faire revenir sur le plateau de l’émission ce soir afin de lui annoncer une très bonne nouvelle.

Hier Justine a annoncé qu’elle avait besoin d’argent pour aider sa petite fille Louise qui souffre d’un lourd handicap moteur. Et cela nécessite un important réaménagement de son domicile. Sauf que Justine a perdu hier soir….

Oui mais c’était sans compter sur la générosité de Valérie qui lui a offert ce soir la somme de 5.000 euros, une somme doublée par Nagui soit un total de 10.000 euros.



Annonces





De quoi bien aider au réaménagement et à la domotisation de la maison ce qui facilitera la vie de Louise.

Un beau moment de télévision comme les aime…et qui a été largement salué par les twittos…

Et sinon…

Sinon notez que Valérie a encore gagné ce soir. Dans le premier numéro, elle s’est débarrassée sans trop de difficulté de Jonathan signant ainsi sa 30ème victoire. Et comme à chaque dizaine elle a eu droit à un cadeau : ce soir Nagui lui a offert un magnifique ordinateur portable.

Du côté de gains, elle a remporté dans ce premier numéro la somme de 1.000 euros, soit un total de 168.000 euros. Elle n’a remporté un seul dans le second numéro.

Quant au classement il n’a pas changé, Valérie reste 17ème plus grande maestro de l’histoire de NOPLP >>> Le classement ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés