Demain nous appartient en avance : Catherine interrogée par la police (résumé + vidéo épisode 758 DNA du 22 septembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 758 du mardi 22 septembre 2020 – Après l’arrestation de Catherine, celle-ci est interrogée par la police ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Martin l’interroge sur la mise en scène de sa propre mort et essaie de savoir qui est son complice qui a pris la photo…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 758

L’acharnement de la police a porté ses fruits. Elle a finalement pu retrouver la trace et intercepter la mystérieuse Catherine Bertrand ! En pleine confrontation avec le Commandant Constant, la grand-mère de Maxime et Judith va devoir rendre des comptes et expliquer pourquoi elle a tenté de simuler sa propre mort…

Et Alex se fâche contre Judith à cause de tous les secrets qu’elle lui a cachés… Il décide de jouer franc jeu avec la police en leur apportant une nouvelle piste. Tous les Daunier s’allient pour aider Sofia à surmonter une nouvelle épreuve : son retour au lycée. Solenne ne supporte plus l’attitude de son frère. Elle décide de se lancer dans un nouveau projet qui effraie un peu son père.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 758 du 22 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

