« Tous en cuisine » du mardi 22 septembre : les deux recettes de ce soir avec Amaury Vassili en invité !

« Tous en cuisine » du mardi 22 septembre 2020. Et si ce soir vous cuisiniez en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony ? Alors rendez-vous dès 18h40 sur M6 et sur 6Play.



« Tous en cuisine » du mardi 22 septembre : les deux recettes de ce soir

Au menu ce soir une entrée et un plat : CAMEMBERT PANÉ CROQUE MONSIEUR en entrée; MOULES AU BOUILLON CURRY ROUGE CRÉMEUX en plat.

CAMEMBERT PANÉ CROQUE MONSIEUR

Les ingrédients pour 4 personnes :

1 à 2 camemberts pas trop faits

2 tranches de jambon blanc coupées en petits dés

2 tranches de pain de mie de 7 cm de côté

70g de farine

30g de panko ou flocons de mousseline ou chapelure

3 jaunes d’œufs battus + 1 cuil. à soupe d’eau

1 cœur de laitue

Huile d’olive + vinaigre de cidre

Huile pour frire

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 araignée + 1 assiette avec une feuille de papier absorbant

1 poêle + 1 spatule

1 planche + 1 couteau éminceur

MOULES AU BOUILLON CURRY ROUGE CRÉMEUX

Les ingrédients pour 4 personnes :

2kg800 de moules de bouchot

1 carotte épluchée et coupée en rondelles de ½ cm d’épaisseur

2 pommes de terre épluchées et coupées en dés

1 poivron rouge lavé et coupé en lamelles fines

1 cuillère à soupe de pâte de curry rouge

1 gousse d’ail hachée

10g de gingembre épluché et haché

1 tige de citronnelle coupée en long en 2

½ oignon épluché et émincé finement

30cl d’eau

40cl de lait de coco

1 citron vert en zeste ou 1 feuille de lime ou de kaffir

1 cuil. à soupe de sucre

2 cuil. à soupe de sauce nuoc mam

100g de beurre

4 quartiers de citron vert + des feuilles de coriandre

sel fin / poivre du moulin

huile d’olive

Les ustensiles :

1 casserole + 1 spatule + 1 passette + 1 louche

1 casserole + 1 fouet

1 casserole + 1 passoire

Pour réaliser ces deux recettes, une seule chose à faire : se brancher sur M6 et/ou sur 6PLAY.

Si vous ne pouvez vraiment pas, retrouvez les recettes sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac ou sur le site partenaire CuisineAZ.



Et l’invité du jour est…

Pour accompagner Cyril Lignac, Jérôme Anthony et nos familles, l’émission accueillera ce soir Amaury Vassili !

À 18.40, @cyril_lignac reçoit @amauryvassili dans #TousEnCuisine ! Au menu :

🥪 Camembert pané croque monsieur

🍴 Moules au bouillon curry rouge crémeux pic.twitter.com/C5YrYdjuoh — M6 (@M6) September 22, 2020

