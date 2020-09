Plus belle la vie : ce soir, Mila et Mouss, le bisou (résumé + vidéo de l’épisode 4112 PBLV du 22 septembre 2020)

4.6 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4112 du mardi 22 septembre 2020 – Mila et Mouss se rapprochent ces derniers temps dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et ce soir, Mila accepte de relever le défi que lui a lancé Mouss. Après l’avoir affronté en athlétisme, Mila embrasse Mouss…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4112

Thomas est écœuré et se demande qui peut bien être cette femme si importante pour Roland. Riva essaie de dédramatiser mais Thomas comprend qu’elle ne quittera pas son appartement. Au bar, l’ambiance entre Sophie et Sabrina est électrique, et Thomas voit bien que son père prend la défense de la nouvelle recrue. Sabrina est excédée. Cependant, une personne est charmée par la nouvelle arrivée au Mistral…

Samia et Boher trinquent à leur bonheur respectif, et ont évité une guerre. Hadrien a pris en compte tous les paramètres et la seule date possible pour leur mariage est le 31 décembre. Samia en parle à Boher pour ne pas risquer que les deux cérémonies tombent en même temps…



Mila qui a encore envoyé balader Mouss, vient s’excuser et accepte le défi. Yvonne vient encourager son poulain…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4112 du 22 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

