« Fort Boyard » du 12 septembre 2020 : l’équipe et les invités de ce soir

« Fort Boyard » du 12 septembre 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » joue un peu les prolongations. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 10ème et avant-dernier numéro de cette 31ème saison.



« Fort Boyard » du 12 septembre 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe de ce soir nous retrouverons Maud Fontenoy, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari, Loup-Denis Élion, Inès Vandamme

L’Equipe jouera pour la Maud Fontenoy Foundation qui, depuis 2008, mène des actions d’éducation auprès de la jeune génération et du grand public avec le soutien de l’Éducation nationale.



Elle propose gracieusement à l’ensemble des niveaux scolaires, Maternelle, Primaire, Collège et Lycées, des programmes éducatifs gratuits, réalisés avec un comité scientifique.

Ces kits pédagogiques enthousiasmants et non culpabilisants, à la fois ludiques, participatifs et interactifs peuvent être lus et compris de tous. Ils sont le cœur du travail de la Fondation et sont devenus sa spécialité.

Chaque année, ce sont en moyenne près de 150 000 jeunes, tous niveaux scolaires confondus, qui travaillent avec les kits de la fondation.

Site internet : http://maudfontenoyfondation.com

Vous pourrez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard

Le Père Fouras, le « community manager » du Fort, vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram.

