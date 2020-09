« The Voice Kids » du 12 septembre 2020 : ce soir les dernières auditions à l’aveugle

4.6 ( 13 )



« The Voice Kids » du 12 septembre 2020. Ce soir c’est déjà l’heure des dernières auditions à l’aveugle de « The Voice Kids » 2020. Et oui le temps passe décidément très vite…



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour suivre le live et/ou voir le replay de l’émission.

« The Voice Kids » du 12 septembre 2020

Dans l’émission de ce soir vous découvrirez notamment Maxence qui, après 5 ans de casting infructueux, va ENFIN fouler la scène de The Voice Kids. Mais les coachs vont-ils seulement se retourner ?



#TheVoiceKids

“Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive à moi cette année !“ 💪

Cela fait 5 ans que Maxence tente sa chance pour participer à The Voice Kids ✌️

Cette année, il va enfin pouvoir se produire devant les fauteuils rouges ! pic.twitter.com/TwNmReenI9 — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) September 9, 2020

Au programme également des voix époustouflantes, surprenantes parfois, des larmes, de l’émotion mais aussi beaucoup de bonne humeur. Soprano ne va d’ailleurs pas hésiter à organiser un concours de floss avec ses camarades coachs. Mais pour quelle raison ?

Pour en savoir plus, ne ratez pas la dernière soirée des auditions à l’aveugle de « The Voice Kids » car la bataille va être à son apogée…

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 avec Karine Ferri, Nikos Aliagas et les 4 coachs : Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac.

