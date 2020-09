« Fort Boyard » du 5 septembre 2020 : l’équipe et les invités de ce soir

4.6 ( 11 )



« Fort Boyard » du 5 septembre 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » joue un peu les prolongations. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 9ème numéro de cette 31ème saison. Une saison couronnée de succès puisqu’elle rencontre un vif succès d’audience chaque samedi soir malgré une concurrence de plus en plus difficile.



« Fort Boyard » du 5 septembre 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe de ce soir nous retrouverons Sidonie Bonnec, Bruno Guillon, Carla Lazzari, Mélanie Page, Sylvie Tellier.

L’Equipe jouera pour L’association Un petit bagage d’amour qui collecte et distribue tout le matériel nécessaire aux futures mamans vivant en grande précarité et devant se rendre à la maternité. L’association les aide ainsi à passer un séjour avec un minimum de confort. L’association distribue également tout ce dont les mamans, bébés plus âgés et enfants pourraient avoir besoin dans les hôtels sociaux, les CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) pour assurer les 1ers moments de la vie en sortant de la maternité.



Site internet : https://www.unpetitbagagedamour.org

Audience : les fidèles sont toujours là

Même si la concurrence est de plus en plus difficile en cette rentrée télé, le succès ne se dément pas. La semaine dernière 2 962 000 de fidèles ont répondu à l’appel avec un très large succès auprès du public jeune notamment les enfants et les jeunes ados (47% sur les 4-10 ans et 43% sur 4-14 ans)

#Audiences #fortboyard leader sur cibles :

📌2 962 000 téléspectateurs 🥇47.4% sur les 4/10

🥇43.3% sur les 4/14

🥇26.2% sur les 25/49

-> record de la saison 👏🏻 @olivierminne, les personnages & les participants. Merci pour votre fidélité RDV 5/9 à 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/Vu5xLros3o — ALPfr (@Alpfr) August 30, 2020

