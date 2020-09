Koh-Lanta les 4 Terres : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 4 septembre)

4.9 ( 10 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 2 du vendredi 4 septembre 2020 – C’est parti pour le second épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination de Marie-France vendredi dernier lors du premier conseil de l’équipe Nord, les quatre tribus sont plus motivées que jamais !



Pour l’épreuve de confort du jour, Denis Brogniart annonce aux aventuriers que les deux premières équipes auront le choix entre quatre récompenses : des plats régionaux. Et la dernière ira sur l’île de l’exil !



La tribu Sud domine largement le jeu de confort et le gagne sans grande surprise. Ils choisissent les plats de l’Ouest, escalope normande et gâteau basque. L’Ouest arrive en deuxième position et choisit de voyager en dégustant les plats de l’Est : crozet et saucisses, et tarte aux pralines.

Malheureusement pour les verts, alias la tribu Est, ils sont une nouvelle fois dernier du jeu de confort et doivent donc retourner l’île de l’exil.



Après des soirées gourmandes pour les bleus (Sud) et les oranges (Ouest), place à l’épreuve d’immunité. Et elle est remportée haut la main par l’équipe verte, alias l’Est ! Les oranges sont 2èmes, suivis par les violets, et les bleus finissent derniers.

C’est donc la tribu bleue, le Sud, qui doit affronter à son tour le Conseil et éliminer l’un des leurs.

Mais avant le Conseil, François doit abandonner dans la tribu Ouest, victime d’une déchirure au mollet. Marie-France, première éliminée des violets la semaine dernière, a donc la chance de pouvoir revenir au sein des oranges.

Et alors qu’elle a été à l’origine d’un clash juste avant le Conseil, les aventuriers de la tribu bleue (Sud) ont choisi de l’éliminer Carole.

Si vous avez manqué l’épisode 2 du 4 septembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 11 septembre pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

