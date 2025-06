Fort Boyard : lancement de la nouvelle saison le 5 juillet 2025 (infos, nouveautés, personnages)

Publicité





Le Fort rouvre ses portes cet été avec un concept inédit qui promet de ravir les fidèles du programme comme les nouveaux venus. Dès le samedi 5 juillet 2025, Fort Boyard entame sa nouvelle saison baptisée « Les Origines », un véritable retour aux sources, à savourer en famille, comme une madeleine de Proust ! Notez qu’il s’agit de la dernière saison présentée par Olivier Mine, qui quittera ensuite France Télévision pour M6 à la rentrée.











Publicité





💰 Cet hiver, le Père Fouras a constaté avec inquiétude que son trésor s’amenuise… Pour défendre ses précieux boyards, il a décidé de puiser dans l’histoire du Fort. Exit les écrans high-tech : le sage à la longue barbe blanche retourne dans sa mythique vigie, véritable tour de contrôle d’où il observera les candidats et leur posera ses énigmes.

Un mélange savoureux entre traditions et nouveautés

Chaque semaine, les téléspectateurs retrouveront des épreuves cultes revisitées, mais aussi de toutes nouvelles épreuves, pour toujours plus de surprises. Le Père Fouras pourra compter sur le soutien de son fidèle cercle des anciens, une assemblée composée de Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un Maître du Temps, chargés d’auditionner de nouveaux personnages… mais aussi d’en faire revenir certains qui ont marqué l’histoire du jeu.

Les nouveaux visages du Fort

Le Viking, expert en maniement de l’épée, affrontera les candidats dans l’épreuve des cotons-tiges.

Passe-Nullepart, du haut de ses 2m22, affrontera deux candidats dans un tir à la corde… suspendu à 20 mètres de hauteur !



Publicité





Le grand retour des personnages cultes

Lumineuse, la fée des couleurs (2000-2001), proposera un quiz tout en nuances.

Les enfants du Fort, jeunes athlètes vus entre 2018 et 2019, ont bien grandi… et reviennent plus redoutables que jamais dans la Cage.

Jaba, pirate apparu en 1995, défiera les candidats dans une épreuve musclée.

La Bohémienne (vue en 1998) revient avec sa mythique « Presse à Boyard ».

La Femme Coupée, personnage emblématique de 1990, ressuscite son étonnante épreuve d’illusion.

🎬 Fort Boyard : Les Origines, c’est un voyage dans le passé pour mieux réinventer le présent. Entre nostalgie et nouveautés, cette saison 2025 s’annonce comme l’une des plus riches et des plus surprenantes de l’histoire du Fort.

🗓 Rendez-vous dès le 5 juillet à 21h10 sur France 2 !