« La Garçonne » du 14 septembre 2020 : les deux derniers épisodes de ce soir

« La Garçonne » du 14 septembre 2020. C’est déjà l’heure du final pour la série évènement de France 2 « La Garçonne ». Les deux derniers épisodes c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et bien sûr sur France.TV en avant-première et replay.



Dans le Paris des Années folles : Louise (Laura Smet) est témoin d’un meurtre. Pour sauver sa vie, elle doit changer d’identité et se faire passer pour un homme…

« La Garçonne » du 14 septembre 2020 : ce soir les épisodes 5 et 6 (final)

Épisode 5 : Alors que Louise essaye de retrouver son frère, une question la hante : la guerre aurait-elle pu transformer son frère en monstre comme tous les indices semblent l’indiquer ?

Avec l’aide de Ketoff, elle va pouvoir le sauver et, grâce à l’hypnose, comprendre son terrible secret : pendant la guerre, Antoine est tombé follement amoureux d’une infirmière qui a été ensevelie dans une tranchée pendant 4 jours avec plusieurs soldats. Quand les secours ont réussi à les dégager, ils l’ont trouvée morte, après avoir été violée et mutilée. Le tueur a réussi à s’échapper et reproduit maintenant de manière fétichiste son crime.



Épisode 6 :

Quand Lydia, la meilleure amie de Louise, disparait, elle comprend enfin que le meurtrier était en fait à côté d’elle depuis le début : Max, un de ses coéquipiers qui sincèrement amoureux de Lydia, la séquestre mais n’arrive pas à la tuer.

Au même moment Ketoff publie un article sur le scandale de corruption d’Etat pendant la guerre qui a coûté la vie au père de Louise.

Louise sauve Lydia mais doit maintenant faire face à un nouveau dilemme : peut-elle abandonner le métier dont elle a toujours rêvé pour suivre Ketoff qui doit être expulsé de France suite à son article ?

Quelle audience pour ce final ?

Après un gros carton d’audience pour son lancement, la série a marqué le pas la semaine dernière… Il faut dire qu’elle s’est retrouvée confrontée au carton d’audience de TF1 et de son biopic « Pourquoi je vis ».

