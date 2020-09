« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour » : le premier prime de Laurence Boccolini sur France 2

4.6 ( 10 )



« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour », voilà le titre du premier prime de Laurence Boccolini sur France 2. Pour bien faire elle a choisi la carte de l’humour ! Pour l’occasion, elle fera le show et célébrera les plus grands humoristes français en profitant de l’anniversaire de 50 ans de rire (1970 – 2020). Rendez-vous le samedi 10 Octobre 2020 à 21h05 sur France 2 et France.TV



« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour »

Depuis le Palais des Sports (Dôme de Paris), Laurence Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui.

Sur scène, ils interprèteront leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés de Coluche aux Inconnus en passant par Alex Métayer, Sylvie Joly ou Muriel Robin, l’occasion de revoir des images de leurs sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur 50 ans.

Et d’ici là retrouvez Laurence Boccolini tous les matins à 10h35 sur France 2 pour son jeu « Mot de passe »



