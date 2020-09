4.2 ( 5 )



Annonces





« Objectif Top Chef » remplace « Tous en cuisine » dès le 12 octobre 2020. Et comme le veut la tradition Philippe Etchebest va partir à la recherche du candidat qui intégrera sa brigade dans la 12e édition de Top Chef !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Objectif Top Chef » remplace « Tous en cuisine » dès le 12 octobre

Pour atteindre son objectif, Philippe Etchebest va juger plus d’une centaine d’apprentis et d’amateurs motivés pour qui apprendre aux côtés d’un Meilleur Ouvrier de France, est un rêve. Apprentis ou amateurs passionnés, ils sont tous ici à un tournant de leur vie pour se challenger ou changer de vie. Ils sont prêts à aller le plus loin possible dans le concours et bien décidés à impressionner le Chef. Impitoyable mais juste, Philippe Etchebest les mettra à l’épreuve pour trouver celui, ou celle, capable de sortir des plats de très hauts niveaux et intégrer sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Philippe Etchebest sera entouré lors de la semaine de finale, de grandes personnalités à la démarche écoresponsable : Glenn Viel, Christopher Coutanceau et Régis Marcon, Chefs 3 étoiles et feuille verte ; Stéphanie Le Quellec et Christophe Aribert Chefs 2 étoiles ; Jessica Prealpato, meilleure pâtissière du monde en 2019 à seulement 32 ans et Guillaume Canet, très engagé auprès des agriculteurs. Soutenir le monde agricole est pour lui une priorité. Dans Au nom de la terre, l’acteur avait incarné avec brio un agriculteur mettant ainsi en lumière les problèmes de ce dur métier. Guillaume Canet a poursuivi son implication en lançant il y a quelques mois une chaîne en soutien aux agriculteurs : Cultivonsnous.tv



Annonces



🔔👨‍🍳@Chef_Etchebest part à la recherche du candidat qui intègrera sa brigade dans Top Chef !#ObjectifTopChef à partir du lundi 12 octobre à 18.40 pic.twitter.com/tA3ndgEy32 — M6 (@M6) September 22, 2020

« Objectif Top Chef » revient le 12 octobre 2020, du lundi au vendredi, dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés