L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » délivre un nouvel indice !

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a délivré un nouvel indice aujourd’hui. Il était temps non ? Mais pas sûr que cet indice mette Léo sur la voie et lui permette de deviner tout de suite qui se cache derrière l’étoile mystérieuse.



Et ce nouvel indice est : une blouse de médecin ! Et c’est probablement pour cette raison que Léo a proposé le nom de George Clooney qui s’est fait connaître grâce à son rôle de Doug Ross dans la série médicale « Urgences ».

Les noms autres proposés pour cette étoile : Orelsan, Jean Reno, Gary Oldman, Nicole Kidman, Audrey Tautou, Jennifer Lopez, Yannick Noah, Philippe Katerine, François Gabart, Franck Ribéry, Benjamin André, Lambert Wilson et Michel Boujenah.

Les autres indices de l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Du côté des indices, on fait le point :



– le squelette d’une tête de vache

– une place (la place Rouge à Moscou, ndrl)

– des livres

– un lion

– la blouse d’un médecin

Si avec ces indices, vous arrivez à deviner qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, vous êtes vraiment très fort. On dit bien deviner et pas aller voir les explications et autres spoilers disponibles sur la toile, n’est-ce pas ?

Aujourd’hui, et même avec la bonne réponse, on ne vous cachera pas qu’on trouve ces indices particulièrement tirés par les cheveux.

Jean-Luc Reichmann et les « 12 coups de midi » : l’heure de la pause

Jean-Luc Reichmann et les « 12 coups de midi » c’est provisoirement terminé. Non rassurez-vous l’animateur n’a pas l’intention de céder sa place. Il est simplement parti du côté de Marseille pour le tournage de nouveaux épisodes de la série « Léo Matteï ». Et aujourd’hui il nous a fait partager une photo des coulisses du tournage avec le beau Anthony Colette.

Retrouvez les « 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

Léo, qui a remporté 3.000 euros à partager aujourd’hui, débutera l’émission avec une cagnotte de 104.731 euros.

