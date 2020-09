Un si grand soleil en avance : Manu interroge Virgile (résumé + vidéo épisode n°488 du 23 septembre 2020)

4.9 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Voilà quelques jours déjà que Manu a croisé Elsa dans les rues de Montpellier dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Depuis, et même s’il est déjà en couple avec une autre, Manu n’a qu’une idée en tête : la retrouver !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 488

Manu recherche Elsa désespérément depuis qu’il l’a croisée… Manu a les larmes aux yeux, il interroge Virgile et lui demande son aide pour la retrouver. Manu lui explique qu’il la recherche toutes les nuits. Virgile jure à Manu qu’il n’a pas vu Elsa et lui conseille de lâcher l’affaire. Mais Manu affirme qu’il ne peut pas…

Et de son côté, Akim apprend une incroyable nouvelle qui pourrait bien changer sa vie. Quant à Virgile, il a un nouveau plan.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

A lire aussi :

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 9 octobre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

