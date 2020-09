4.6 ( 9 )



Soirée hommage à Annie Cordy ce soir sur France 3. Alors que ses obsèques auront lieu ce samedi 12 septembre 2020 à Cannes, France Télévisions poursuit l’hommage rendu à cette grande dame qui nous manque tellement. Ce soir c’est sur France 3 que ça se passe dès 21h05. Au programme un film et un documentaire…



Soirée hommage à Annie Cordy : le film « Les souvenirs »

Dès 21h05 (re)découvrez le film « Les Souvenirs » de Jean-Paul Rouve, adapté du roman homonyme de David Foenkinos. Au casting Annie Cordy bien sûr mais aussi Michel Blanc, Mathieu Spinosi, Flore Bonaventura, Jean-Paul Rouve ou bien encofe Chantal Lauby.

L’histoire : Romain, 23 ans, tente de grandir. Il aimerait devenir écrivain mais pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel…

Il doit trouver sa place au sein de sa famille, alors que son père, un jeune retraité de 62 ans, est en pleine crise et que sa grand-mère est envoyée en maison de repos. Mais un beau jour, cette dernière, âgée de 85 ans, disparaît. Romain décide alors de partir à sa recherche avec quelques souvenirs pour l’aider dans sa quête…



Annie Cordy, une vie d’artiste

Dès 22h45 découvrez « Annie Cordy, une vie d’artiste » un documentaire inédit écrit par Philippe Thuillier, réalisé par Bastien Gennatiempo et raconté par Stéphane Bern

Présentation : Stéphane Bern revient sur la carrière d’Annie Cordy, une vie d’artiste, une vie toute entière qu’elle a consacrée au spectacle, à ses chansons mais surtout à son public.

Un parcours exceptionnel : de ses débuts à Bruxelles, son entrée au Lido au début des années 1950, ses amitiés indéfectibles pour Charles Aznavour, Bourvil ou Luis Mariano, ses comédies musicales comme « Hello Dolly », ses show chez les Carpentier et ses incontournables succès populaires. « Nini la Chance » était la joie de vivre incarnée et la reine du music-hall. Nous reviendrons aussi sur sa grande histoire d’amour avec l’homme de sa vie, Bruno, avec qui elle a partagé 40 ans de bonheur.

Entre émotion et éclats de rire, retour sur 70 ans de carrière de la plus tourbillonnante et la plus optimiste des chanteuses.

Inclassable, irremplaçable, inoubliable… France 3 rend hommage à Annie Cordy, demain dès 21.05 : 🔹 « Les Souvenirs », un film réalisé par Jean-Paul Rouve

🔹 « Annie Cordy, une vie d'artiste », un documentaire inédit raconté par @bernstephane pic.twitter.com/BHvWB5AxIn — France 3 (@France3tv) September 9, 2020

Soirée hommage à Annie Cordy ce soir sur France 3 dès 21h05 mais aussi sur France.TV

