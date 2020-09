4.9 ( 8 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 6 septembre 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



« Sept à huit » du dimanche 6 septembre 2020

Dans « 7 à 8 life », de nombreux restaurants partout en France, plus de 1.200 salariés. Entrez dans les coulisses d’une des plus grandes chaîne de pizzerias de France.

Et dans « 7 à 8 », retour sur les mutilations dont ont malheureusement fait l’objet plus de 50 chevaux partout en France. Qui s’attaque lâchement à ces animaux et surtout pourquoi ?

Et l’émission se concluera par le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara. La célèbre journaliste de TF1 prend les commandes de ce rendez-vous et va mettre au service de cet entretien devenu emblématique ses qualités d’interwieusse. Premier invité, Jean-Marie Bigard. Soutien des gilest jaunes, il veut être candidat à la présidentielle.



Samedi prochain, il sera en tête de la manif des Gilets Jaunes à Paris. Ses échanges avec Emmanuel Macron, la Présidentielle : @JM_Bigard est le premier « Portrait de la Semaine » d'@audrey_crespo ce soir dans #septahuit dès 19h sur @TF1 pic.twitter.com/6AzGSc4lYE — Sept à Huit (@7a8) September 6, 2020

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 6 septembre 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

