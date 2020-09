« The Resident » du 30 septembre 2020 : 3 épisodes inédits pour le final de la saison 2

3 ( 2 )



« The Resident » au programme tv du mercredi 30 septembre 2020 – Ce soir sur TF1, c’est l’heure du final de la saison 2 pour la série médicale « The Resident ». Et pour terminer la saison, attention ce soir la chaîne diffusera non pas deux mais bien trois épisodes inédits !



A suivre dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



« The Resident » du 30 septembre 2020

Épisode 21 « Père de l’année » : L’état de Jessie, la sœur de Nic, ne s’améliore pas. Nic ne supporte pas la passivité de leur père vis-à-vis de la situation. Bell traite une femme pour une maladie sexuellement transmissible. Il s’avère qu’il a eu une relation avec elle. AJ en découvre plus sur ses origines et Conrad s’implique personnellement pour sauver un patient.

Épisode 22 « Nuit blanche et trou noir » : Quand l’état de sa sœur devient critique, Nic prend une décision radicale pour la sauver que Conrad désapprouve. Alec désespère d’un jour entamer une relation avec Nic et prend une grande décision pour aller de l’avant. Mina se réveille sans aucun souvenir de ce qu’elle a fait la veille. L’hôpital est en grande détresse financière et Bell déploie tous les moyens à sa disposition pour récolter de l’argent et sauver l’institution.



Épisode 23 « Le patient fantôme » : Un homme est transporté à l’hôpital avec une hémorragie cérébrale mais n’ayant aucune information sur son identité, le corps médical doit décider si ils le prennent en charge ou non. La nouvelle anesthésiste de Chastain s’avère avoir menti sur son dossier et met la vie d’un patient cher au cœur de Nic en danger. Une solution se présente à Bell, mais sera t-il prêt à faire un gros sacrifice pour sauver l’hôpital ?

« The Resident » vidéo premières minutes du 30 septembre 2020

