The Resident du 14 février 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

The Resident du 14 février 2024 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 continue la diffusion de la 6ème et dernière saison de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, trois épisodes à la suite !





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 14 février 2024 : vos trois épisodes de ce soir

Episode 4 saison 6 « Ça ne va pas durer » : Ian doit opérer un bébé inconnu en néonatologie, tout en gérant ses problèmes personnels. Conrad demande à Devon de le remplacer afin qu’il puisse passer une journée à la maison avec Gigi, qui est anxieuse.

Episode 5 saison 6 « Un château en Espagne » : Un professeur de littérature est admis aux urgences. Conrad découvre qu’il s’agit d’un de ses anciens patients qu’il avait sauvé à l’époque où il était encore interne. Par ailleurs, Devon a rendez-vous avec un homme qui ne jure que par un régime anti-âge censé lui apporter la vie éternelle. Mais il doit rapidement le faire hospitalisé car il s’est effondré.



Episode 6 saison 6 « Pour le meilleur ou pour le pire » : Le jour du mariage de Kit et Bell, Bell et Conrad doivent s’absenter pour soigner la fille malade d’une importante donatrice de l’hôpital. Billie emmène Gigi et Sammie choisir leur robe.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell), Malcolm-Jamal Warner (AJ Austin), Tasso Feldman (Irving Feldman), Jane Leeves (Kit Voss), Denitra Isler (Ellen Hundley)

« The Resident », rappel de la présentation de la saison 6

La qualité des soins de l’hôpital Chastain est mise en péril et c’est à nos médecins de révéler les effets de la corruption sur le système de santé, dans cette ultime saison de THE RESIDENT. Le parcours de Conrad se poursuit alors qu’il doit concilier sa nouvelle vie amoureuse, son rôle de père célibataire et la nécessité de sauver ses patients.

Padma Devi (Aneesha Joshi) et ses jumeaux à naître sont confrontés à une urgence médicale qui mettra en valeur les compétences du nouveau chirurgien pédiatrique de Chastain, le Dr Sullivan. Nous découvrirons une autre facette du Dr AJ Austin alors qu’il devient père.

Le Dr Devon Pravesh et le Dr Leela Devi forment un couple de choc, Devon avec ses propres essais cliniques et Leela maintenant nommée chef des résidents.

Kit Voss, PDG de Chastain, doit continuer de diriger au mieux son hôpital alors que les ressources sont plus faibles et qu’un nouveau gouverneur potentiel menace de réduire les financements… tout en soutenant le Dr Randolph Bell (Bruce Greenwood), dans sa lutte contre la sclérose en plaques…