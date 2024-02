The Resident : pourquoi il n’y aura pas de saison 7

Publicité





C’est un clap de fin ce soir sur TF1 pour la série médicale « The Resident ». La chaîne diffuse les 4 derniers épisodes de la saison 6, qui est l’ultime saison de la série.





Mais pourquoi n’y aura-t-il pas de saison 7 de « The Resident » ?







La chaîne américaine FOX a annoncé en avril 2023, quelques mois après la diffusion de la saison 6 l’arrêt de la série médicale, faute d’audience.

En effet, la saison 6 diffusée fin 2022 début 2023 a enregistré les audiences les plus basses de la série, avec une baisse de 12% par rapport à la saison précédente. Si l’on compare à la première saison lancée en 2018, « The Resident » avait enregistré une baisse de 35% en nombre de téléspectateurs aux Etats-Unis.



En France, l’audience sur TF1 a également été au plus bas durant toute la saison et c’est pour ça que la chaîne a choisi de l’expédier en programmant les quatre derniers épisodes à la suite ce mercredi soir.

La série « The Resident », qui mettait en vedette Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell), Malcolm-Jamal Warner (AJ Austin), suivait le personnel de l’hôpital Chastain Memorial alors qu’il faisait face à des défis personnels et professionnels, et se battait pour la santé de ses patients.