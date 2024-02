The Resident du 28 février 2024 : le final ce soir sur TF1

Publicité





The Resident du 28 février 2024 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de la 6ème et dernière saison de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les quatre derniers épisodes à la suite !





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 28 février 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 10 saison 6 « Journée familiale » : Conrad revoit le père de Nic, après cinq ans sans aucun contact, lorsqu’il est admis au Chastain avec un rythme cardiaque extrêmement faible. Billie déconseille à sa patiente de se faire opérer, mais la famille de celle-ci ignore ses recommandations. Cade trouve le courage de mettre Ian face à son addiction et Leela s’inquiète pour Padma.

Episode 11 saison 6 « Tout compris » : Un célèbre chirurgien cardiaque, qui se trouve être le mentor du docteur Yamada, est admis à Chastain après des douleurs thoraciques. Par ailleurs, Kit annonce que les urgences n’accepteront plus de patients avec traumatismes en raison de restrictions budgétaires. Devon et Conrad aident à soigner une femme désorientée.



Episode 12 saison 6 « Jusqu’à ce que sagesse s’ensuive » : Les urgences se remplissent vite après qu’une forte tempête a causé un terrible accident d’hélicoptère à Atlanta. Conrad, Devon et tous les médecins de Chastain s’empressent de soigner les blessés, dont la pilote de l’hélicoptère.

Episode 13 saison 6 « Tout le monde sur le pont » : Conrad se voit contraint de quitter les préparatifs pour la fête d’anniversaire des 6 ans de Gigi lorsque Sammie est admise à Chastain avec une fièvre élevée. Kit est obligée de demander une faveur pour une intervention. Pendant ce temps, un cœur arrive pour la greffe cardiaque du gouverneur Betz.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell), Malcolm-Jamal Warner (AJ Austin), Tasso Feldman (Irving Feldman), Jane Leeves (Kit Voss), Denitra Isler (Ellen Hundley)

« The Resident », rappel de la présentation de la saison 6

La qualité des soins de l’hôpital Chastain est mise en péril et c’est à nos médecins de révéler les effets de la corruption sur le système de santé, dans cette ultime saison de THE RESIDENT. Le parcours de Conrad se poursuit alors qu’il doit concilier sa nouvelle vie amoureuse, son rôle de père célibataire et la nécessité de sauver ses patients.

Padma Devi (Aneesha Joshi) et ses jumeaux à naître sont confrontés à une urgence médicale qui mettra en valeur les compétences du nouveau chirurgien pédiatrique de Chastain, le Dr Sullivan. Nous découvrirons une autre facette du Dr AJ Austin alors qu’il devient père.

Le Dr Devon Pravesh et le Dr Leela Devi forment un couple de choc, Devon avec ses propres essais cliniques et Leela maintenant nommée chef des résidents.

Kit Voss, PDG de Chastain, doit continuer de diriger au mieux son hôpital alors que les ressources sont plus faibles et qu’un nouveau gouverneur potentiel menace de réduire les financements… tout en soutenant le Dr Randolph Bell (Bruce Greenwood), dans sa lutte contre la sclérose en plaques…