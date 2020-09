Un célèbre astronaute se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Un nouvel indice…

5 ( 6 )



Annonces





Un célèbre astronaute se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Voilà la dernière rumeur en date à propos de la fameuse étoile de midi de Jean-Luc Reichmann. Mais ne comptez pas sur nous pour vous dire de quelle personnalité il s’agit :



Annonces



Annonces

– d’abord parce qu’on préfère que vous fassiez un peu travailler vos méninges;

– Parce que les rumeurs sont souvent fausses ou erronées

– Parce que nous n’avons pas confirmation de cette info



Annonces



Annonces



Annonces





Mais revenons-en à l’émission d’hier, dimanche 13 septembre 2020. Léo a encore gagné mais s’est contenté de 1.000 euros à partager, soit 500 euros de plus pour sa cagnotte.



Annonces





Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé sans succès le nom de Franck Ribéry.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et ses indices

Pour l’instant très peu d’indices à part le squelette d’une tête de vache, des pavés, et des livres…

Pour le reste c’est assez mystérieux pour l’instant même si l’on devine en bas et à gauche de l’image les pattes d’un félin (probablement un lion, ndrl)



Annonces



Annonces



Annonces





Les noms déjà proposés pour cette étoile : Michel Boujenah, Lambert Wilson, Benjamin André et Franck Ribéry.

Et pour en revenir à la rumeur, il s’agit d’un célèbre astronaute qui a beaucoup fait parler de lui. Info à prendre avec des pincettes !

Et sinon…

Sinon sachez que tout va bien pour Jean-Luc Reichmman qui profite d’un peu de douceur dans ce monde de brutes pour nous faire profiter des joies de la nature. Ce matin gros plan sur la famille de Monsieur et Madame Canard.

Pour commencer la semaine en douceur 💕… bonne journée 🌟🦆🐇🐝 pic.twitter.com/56nZgzp2No — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) September 14, 2020

Aujourd’hui dans les 12 coups de midi

Et sinon notez qu’aujourd’hui Léo reviendra pour une 15ème participation. À son actif 4 coups de maître et surtout 78.231 euros de gains et de cadeaux dont 56.550 en argent.

Les « 12 coups de midi » c’est tous les jours, du lundi au dimanche, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés