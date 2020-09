4.9 ( 8 )



« Tous en cuisine en direct » du lundi 14 septembre 2020. Et c’est parti pour une nouvelle semaine de recettes avec l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine ». Rendez-vous aujourd’hui dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play.



« Tous en cuisine en direct » du lundi 14 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

Ce soir deux recettes : un plat : HARICOTS COCO À LA TOMATE, SAUCISSES AU FOUR; un dessert : ŒUFS EN NEIGE À LA CASSEROLE.

HARICOTS COCO À LA TOMATE, SAUCISSES AU FOUR

Les ingrédients pour 4 personnes



1kg de haricots coco frais épluchés

½ oignon épluché et ciselé

½ carotte épluchée et coupée en petits cubes

¼ de branche de céleri épluchée et coupée en petits cubes

1 gousse d’ail

1 branche de thym + 1 feuille de laurier

25g de beurre + 20g de beurre pour la finition

300g de sauce tomate

¼ de litre d’eau

4 saucisses de votre choix type Morteau ou Chipolatas

4 tranches de saucisson à l’ail un peu épaisses

50g de chapelure de pain

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 cocotte + 1 spatule

1 poêle pouvant aller au four ou 1 plat + 1 pince

1 plat pouvant aller au four

ŒUFS EN NEIGE À LA CASSEROLE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 œufs

80g de sucre

80g de sucre vanillé

75cl de lait entier

25g d’amandes effilées toastées

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet

1 batteur à main ou robot + 1 cuillère à soupe

1 casserole + 1 écumoire + 1 passette (facultatif) + 1 assiette

Et pour connaître le déroulé des recettes et toutes les instructions de Cyril Lignac vous permettant à coup sûr de les réussir, rendez-vous M6 et/ou sur 6Play dès 18h40. Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

